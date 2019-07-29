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أمانة مجلس الوزراء تصدر وثيقة تتعلق بمسألة تثبيت العاملين بصفة عقود

العراقاقتصاد

أمانة مجلس الوزراء تصدر وثيقة تتعلق بمسألة تثبيت العاملين بصفة عقود

الاثنين 29 يوليو 2019 - 10:52

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

ينشر موقع الغدير وثيقة صادرة عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء تتعلق بتثبيت الموظفين العاملين بصفة عقود.

وتضمنت الوثيقة قراراً بتأجيل تثبيت أصحاب العقود من أجل دراسة الموضوع مع وزارة المالية.

الوثيقة أدناه

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