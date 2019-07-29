الطلبة ينهي تعاقده مع المدرب علي هادي

2019/07/29 | 11:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر النادي في بيان تلقى موقع الغدير، نسخة منه، إن "الهيئة الإدارية لنادي الطلبة، تعلن انهاء تعاقدها مع الكابتن علي هادي في اجتماعها الطارئ الذي عقد اليوم".وأوضح، أن "قرار الإدارة بعد مفاوضات المدرب مع إدارة نادٍ آخر"، مشيراً الى ان "الهيئة الادارية لنادي الطلبة، تتقدم بالشكر والتقدير للمدرب علي هادي على جهوده التي بذلها في الفترة السابقة".وختم النادي بيانه، بالقول إن "إدارة النادي لديها خيارات عديدة وستناقش اختيار مدرب جديد في الساعات المقبلة لقيادة كرة الانيق في الموسم الكروي المقبل".

انتهى.ص.هـ.ح.

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