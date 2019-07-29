البرلمان ينشر جدول أعمال جلسته ليوم غد

2019/07/29 | 11:13

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بغداد اليوم- بغداد

استبعد القيادي بتحالف "سائرون"، رائد فهمي، الاثنين (29 تموز 2019)، استجابة رئاسة مجلس النواب لمجلس القضاء الاعلى من خلال طرح طلبه لرفع الحصانة عن عدد من النواب.

وقال فهمي في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "هناك ضغوط

بغداد اليوم- متابعة

كشف الخبر العسكري المتقاعد، موفق السامرائي، الاثنين (29 تموز 2019)، عن "مصلحة العراق" في معادلات لندن وطهران والكويت.

وقال السامرائي في منشور عبر صفحته بـ"فيسبوك"، إن "إعادة الهدوء والتحسن (المتوقع/ا

بغداد اليوم- متابعة

أعلنت وزارة الكهرباء، الاثنين (29 تموز 2019)، وصولها حد الاكتفاء الذاتي في إنتاج الطاقة بعموم البلاد خلال السنوات الأربع المقبلة وبشكل تدريجي بالرغم من التحديات التي تواجهها، مبينة أن سياستها تعتمد على "تصفير الأخطاء

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