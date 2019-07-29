2019/07/29 | 11:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عامر السامرائي هذا الهتاف بات سمة يجاهر به الكثير من العراقيين وبمختلف الفئات العمرية دون خوف أو وجل، خلال تظاهراتهم خاصة في العاصمة بغداد وعدد من مدن الجنوب والفرات الأوسط...أكمل القراءة ←

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالروح بالدم نفديك يا صدام!) نشر أولاً على موقع (اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالروح بالدم نفديك يا صدام!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اخبار العراق).