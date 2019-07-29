السيد “العبادي”..إذا كانت قرارات “عبد المهدي” حبراً على ورق؛ فإن قراراتكم كانت حبراً على “ماء”!؟

2019/07/29 | 11:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:سالم لطيف {إذا تخاصم اللصوص؛ انكشفت السرقة}..هذا ما يجري هذه الأيام على المشهد السياسي العراقي الهزيل الخطير! نشاهد ونسمع ضجيج أصوات ترتفع في مشهد هزلي مضحك مبكي! وشر البلية...أكمل القراءة ←

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