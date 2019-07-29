2019/07/29 | 11:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني NNC كشف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، مهدي امرلي، عن عزم وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة تسليح الجيش بأسلحة حديثة ولوجستية، مشيرا الى أن لجنته تتابع العقود و”ستضرب بيد من حديد” حال وجود فساد في أي عقد.وقال امرلي في تصريح للمركز الخبري الوطني NNC، إن “وزير الدفاع والقائد […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الامن النيابية تتوعد بضرب عقود التسليح الفاسدة “بيد من حديد” المركز الخبري الوطني.

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