مكتب حقوق الانسان في واسط يعلن عن وصول عدد حالات الانتحار الى 15 حالة في المحافظة

2019/07/29 | 11:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مكتب وزارة حقوق الانسان في واسط عن وصول حالات الانتحار في المحافظة خلال الاشهر الماضية من العام الجاري الى بلغ 15حالة .وقال مدير المكتب جواد الشمري ان :” عدد حالات الانتحار في محافظة واسط بلغ 15 حالة من بداية عام ٢٠١٩ ولغاية الآن ، عدا الحالات التي تمكنت مفارز الشرطة من التصدي لها […]

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