الامن النيابية تتوعد بضرب عقود التسليح الفاسدة

2019/07/29 | 11:18

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بغداد / سومر نيوز

كشف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، مهدي امرلي، عن عزم وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة ...

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