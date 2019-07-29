القبض على متهمين بالتهديد والتزوير والسرقة في بغداد

2019/07/29 | 11:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد … اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين، القاء القبض على متهمين بالتهديد والتزوير والسرقة في مناطق متفرقة من العاصمة.وقالت القيادة في بيان تلقت /بدر نيوز/ نسخة منه، إن “القوات الأمنية في عمليات بغداد وبالاشتراك مع مفارز من الاستخبارات ومكافحة اجرام بغداد، تمكنت من اعتقال (5) متهمين وفق مواد قانونية مختلفة وبمختلف مناطق […]

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