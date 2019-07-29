الكمارك تتلف ادوية في كمرك مطار البصرة وتعيد سيارة مخالفة في كمرك طريبيل

2019/07/29 | 11:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس اعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الاثنين، اتلاف ادوية واعادة سيارة مخالفة بجمركي طريبيل ومطار البصرة.وقالت الهيئة في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “السلطات الجمركية، تمكنت من اتلاف شحنة ادوية بشرية ومستلزمات ومواد طبية بالتعاون مع الجهات الساندة في جمرك مطار البصرة الدولي لمخالفتها ضوابط وتعليمات الأستيراد”.واضافت، ان “كوادرها

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