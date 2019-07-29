2019/07/29 | 11:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باحثون يطورون خاتماً يمكن إرتداءه ليلاً للكشف عن توقف التنفس أثناء النوم، وهي حالة خطرة يسببها الشخير ويمكن أن تؤدي إلى الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.طوّر باحثون خاتماً عالي التقنية يمكن إرتداءه ليلاً للكشف عن حالة توقف التنفس أثناء النوم، وهي حالة خطرة يسببها الشخير ويمكن أن تؤدي إلى الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خاتم يقضي على توقف التنفس بسبب الشخير وكالة صدى الاعلام للانباء.

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