الغريب في العراق ،كل يعمل على حدة ، أين دور التخطيط.؟

2019/07/29 | 11:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:خليل ابراهيم العبيدي يستغرب المراقب كثرة المعلقين اليوم على استثمار الأراضي المحيطة بمطار بغداد ، والأغرب ان لا تعليق من وزارة التخطيط ، وأن لا توضيح من الأمانة العامة لمجلس...أكمل القراءة ←

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