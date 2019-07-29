2019/07/29 | 11:22

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بالوثيقة..



جدول أعمال البرلمان لجلسة يوم غد

تأریخ التحریر: : 2019/7/29 11:02

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{بغداد: الفرات نيوز} أعلنت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، اليوم الاثنين، جدول أعمال البرلمان ليوم غد الثلاثاء.

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