نائب عن البناء يكشف أعداد

2019/07/29 | 11:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشف النائب عن تحالف البناء محمد صاحب الدراجي، عن اعداد شبكات الاتجار بالبشر والدعارة التي تم كشفها خلال خمسة أشهر فقط.

وقال الدراجي في تغريدة على حسابه تويتر، إن "سبعة وعشرون شبكة اتجار بالبشر والدعارة تم كشفها خلال خمسة اشهر فقط، ما يعني انتشار هذه الشبكات على نطاق واسع بما لايتناسب والوضع الاجتماعي للعراق".واضاف أن "غياب القانون والفقر وراء تفشي هذه الظاهرة التي يجب رصدها من الحكومة و الاجهزة الامنية".



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