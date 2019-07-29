2019/07/29 | 11:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافقت شركة الخطوط الملكية الهولندية (كي إل إم) على تمويل مشروع طموح، يسعى إلى تطوير طائرة ركاب تتميز بشكل فريد وغير مسبوق في سوق الطيران.وبحسب ما نقلت تقارير صحفية، فإن الطائرة التي أطلق عليها اسم “Flying V” بالنظر إلى شكلها القريب من حرف “V”، سيجري إنتاجها في إطار تعاون مع جامعة “ديلفت” للتكنلوجيا.وبخلاف …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طائرة تحمل الركاب في جناحيها ..! النعيم نيوز.

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