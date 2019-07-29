كربلاء تنتج 5500 طن من اعلاف الدواجن

2019/07/29 | 11:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية زراعة كربلاء المقدسة عن إنتاج (5500) طن من أعلاف الدواجن من خلال ثلاثة معامل عاملة في محافظة كربلاء المقدسة.وقال مدير زراعة كربلاء المهندس الزراعي رزاق الطائي لوكالة نون إن ثلاثة معامل للأعلاف في محافظة كربلاء المقدسة أنتجت خلال الفترة من منتصفشهر حزيران الى منتصف تموز الجاري (5500) طن من الأعلاف.واضاف انتج معمل علف الواحة لإنتاج البلت الذي يقع في ناحية الجدول الغربي والذي تبلغ طاقته الإنتاجية(30) طن/ساعة أنتج(3250) طن، فيما أنتج معمل علف الحافظ الذي يقع في ناحية الجدول الغربي والذي تبلغ طاقته الإنتاجية(10) طن/ساعة أنتج(1250) طن، فيما انتج معمل علف السعود للدواجن الذي يقع في ناحية الحسينية والذي تبلغ طاقته الانتاجية 8 طن/ساعة انتج (1000) طن. موضحا معمل كربلاء للعلف الحيواني الذي تبلغ طاقته الانتاجية(9.5) طن /ساعة وكذلك معمل علف الهندية الذي تبلغ طاقته الانتاجية (5) طن/ ساعة متوقفان عن العمل بسبب وجود اعمال ترميم وصيانة فيهما.

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