سامي الذيب - شهادة مختون (2)

2019/07/29 | 11:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سامي_الذيب هذه هي الشهادة الثانية التي وصلتني من مختون-----------------------------بداية كان عمري ست سنوات او اكثر.كنت اسمع بعملية الطهور وكنت ارتعد خوفا من هذه الكلمة لسنين.تم ختاني في عمر 12عام.كنت حينها اسمع بالطهور لكن كيف ولماذا لا اعلم.حجزوا لي موعد عند دكتور جراح للقيام بالعملية في المستشفى.نمت الليلة وانا خائف.ايقظوني صباحا والبسوني ثوبا ابيض من اللباس العربي واخذوني للمستشفى.تم ادخ......

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