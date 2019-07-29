عبد الغني سلامه - بريطانيا بين زمنين

2019/07/29 | 11:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبد_الغني_سلامه بعد تنحّي "تريزا ماي"، عن رئاسة حزب المحافظين، وفوزه على منافسه "جيرمي هانت"، أصبح "بوريس جونسون"، رئيس وزراء بريطانيا الجديد.."جونسون"؛ وزير الخارجية السابق وعمدة لندن الأسبق..هو حفيد السياسي التركي "علي كمال"، نسخة عن "ترامب"، لا يشبهه في المظهر الغريب وحسب، بل وأيضا ب"نهفاته"، وتصريحاته المثيرة للجدل، وبانحيازه الأعمى لإسرائيل، فقد وصف نفسه بأنه "صهيوني حتى النخاع"، ووصف إسرائيل "البلد......

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