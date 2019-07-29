2019/07/29 | 11:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #غسان_صابور صحيب يوسف؟...صحيب يوسف..فلسطيني..من باندوستان حماس...صحيب يوسف مواطن فلسطيني..إبن حسن يوسف..من مؤسسي حركة حماس التاريخيين..وأخو مصعب يوسف..الذي أتهم من سنوات بالعمل للمخابرات الإسرائيلية..فترة طويلة..والتي ساعدته للفرار للولايات المتحدة الأمريكية والاستقرار فيها مع عائلته..حيث اعتنق الديانة المسيحية هناك...أما صحيب والذي خصصت عنه الأسبوع الماضي مجلة Marianne اليسارية الفرنسية........

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