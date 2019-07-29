2019/07/29 | 11:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت مديرية المالية في هيئة الحشد الشعبي، الاثنين، بتوزيع بطاقة” كي كارد” بين مقاتلي اللواء التاسع.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مالية الحشد الشعبي تباشر بتوزيع “الكي كارد” بين مقاتلي اللواء التاسع وكالة صدى الاعلام للانباء.

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