“بالفديو”.. فوضى مرعبة داخل مستشفى حكومي في البصرة

2019/07/29 | 11:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة: يس عراق اظهر مقطع فديو مئات المراجعين غالبيتهم من النساء وكبار السن، وهم يتكدسون داخل مستشفى مستشفى الجمهوري/ الاستشارية .

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