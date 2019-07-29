2019/07/29 | 11:27
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وثيقة: جدول أعمال جلسة البرلمان ليوم غد الثلاثاء) نشر أولاً على موقع (موقع كلمة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وثيقة: جدول أعمال جلسة البرلمان ليوم غد الثلاثاء
الأثنين / 29 / تموز - 2019
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متابعة - كلمة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وثيقة: جدول أعمال جلسة البرلمان ليوم غد الثلاثاء) نشر أولاً على موقع (موقع كلمة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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