الخطوط الجوية العراقية توضح تفاصيل ماحدث لرحلة طائرتها في مطار قرطاج التونسي نافية قيام الطيار بجمع ثمن وقود الطائرة من المسافرين

2019/07/29 | 11:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت شركة الخطوط الجوية العراقية توضيحا بشأن رحلة طائرتها من تونس إلى بغداد التي تم منعها من الإقلاع أمس الأحد، وتسبب ذلك بفوضى في صفوف المسافرين في مطار قرطاج الدولي بتونس.وقالت الشركة في بيان لها اليوم الاثنين: “ما حصل بخصوص رحلة بغداد تونس بشهادة السفارة التونسية، فإن الطائرة مؤجرة لأحدى الشركات الخاصة لعدم وجود …

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