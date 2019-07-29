2019/07/29 | 11:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استنفدت البشرية كل الموارد الطبيعية التي تتيحها الأرض وستعيش على الاقتراض

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البشرية تقترض موارد الأرض بآخر شهور العام) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البشرية تقترض موارد الأرض بآخر شهور العام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).