2019/07/29 | 11:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هذه الزاوية تغطي أبرز الأخبار في عالم الفنون المرئية والمسموعة عربياً وعالمياً.بعد صلاة مغرب يوم الأحد في 28 تموز/ يوليو تقبّلت عائلة الفنان الراحل “فاروق الفيشاوي” (67 عاماً) التعازي في مسجد الشرطة بالقاهرة، محاطة بنقيب الممثلين “أشرف زكي” وعدد من زملائه النجوم حيث لوحظ حشد منهم أثبتوا معه عمق الصداقات التي بناها “أبو أحمد”

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شربل وملحم المفاجأة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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