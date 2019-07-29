القبض على متهمين بلسرقة والتزوير في مناطق متفرقة من العاصمة

2019/07/29 | 11:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين، القبض على متهمين بالتهديد والتزوير والسرقة في مناطق متفرقة من العاصمة. وقالت القيادة في بيان صحفي تلقت "العهد

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