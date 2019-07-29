نائب إيراني: الأوروبيون عاجزون عن إنقاذ الاتفاق النووي دون ضوء أخضر أمريكي

2019/07/29 | 11:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعتبر نائب في البرلمان الإيراني، أن الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي لا يمكنها إنقاذ هذا الاتفاق دون وجود ضوء أخضر من قبل

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