2019/07/29 | 11:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، اليوم الاثنين، جدول أعمال البرلمان ليوم غد الثلاثاء.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص جدول أعمال البرلمان لجلسة يوم غد الثلاثاء وكالة صدى الاعلام للانباء.

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