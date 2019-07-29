مدير الاستخبارات الوطنية الامريكية يغادر منصبه بسبب خلافه مع ترامب

2019/07/29 | 11:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد أنّ مدير الاستخبارات الوطنيّة دان كوتس سيترك منصبه في 15 أب، في أحدث حلقة من سلسلة التغييرات التي تشهدها الإدارة الأميركيّة.وكان كوتس على خلاف مستمرّ مع ترامب خلال فترة تولّيه منصب مدير الاستخبارات الوطنيّة، لكنّه حاول تجنّب المواجهة المباشرة مع الرئيس المتقلّب.وقال ترامب في تغريدة إنّه يعتزم […]

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