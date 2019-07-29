مسؤول محلي :اكثر من 12 قرية شرق بعقوبة تعاني من نقص حاد في مياه الشرب

2019/07/29 | 11:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعاني قرى ناحية كنعان في محافظة ديالى منذ أشهر من نقص حاد في مياه الشرب نتيجة التجاوزات على النهر الاروائية .وقال جمال ناصر اليوم ان اكثر من 12 قرية تقع جنوب ناحية كنعان شرق بعقوبة تعاني منذ فترة طويلة من شح في المياه الصالحة للشرب بسبب التجاوزات على مسارات الانهر الاروائية .واضاف ان اهالي […]

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