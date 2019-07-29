موازنة لبنان: “إرجاء” للأزمة و”إرضاء” للمجتمع الدولي

2019/07/29 | 11:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد تأخر 7 شهور، أقر مجلس النواب اللبناني موازنة 2019 بكامل بنودها، بموافقة 83 نائبا ومعارضة 17 آخرين، بينما امتنع نائب واحد

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