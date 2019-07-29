2019/07/29 | 11:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت شركة “فيسبوك” عن خلل في تطبيق “مسنجر كيدز” الخاص بالأطفال، يمكنهم من المشاركة في محادثات مع “غرباء”، وفق ما ذكر موقع “ذا فيرج” التقني.وبينما كان التطبيق الذي أطلقته “فيسبوك” في 2017 يقوم على مبدأ سماح الوالدين للأطفال بإجراء محادثات مع أشخاص تتم الموافقة عليهم وإضافتهم في “جهات الاتصال”، فقد أدى الخلل الجديد إلى

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خلل خطير في تطبيق فيسبوك للأطفال مسنجر كيدز وكالة صدى الاعلام للانباء.

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