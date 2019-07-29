2019/07/29 | 11:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خاص – خطوة برس تبدو جريمة الاتجار بالبشر ملفا مطويا في الإعلام والاهتمام الأمني، غير أن الوقائع والأرقام تخول العراق أن يكون أبا شرعيا لهذه الجريمة التي تحصد الكثير من الضحايا من النساء والأطفال حتى العمال الآسيويين.وفي أحاديث لمختصين جمعتها “خطوة برس” فأن التجارة بالبشر تتخذ طابعا محليا ودوليا، وتسير بخط مواز

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق أب شرعي للاتجار بالبشر..



والعصابات تسوق الضحايا محليا ودوليا عبر الفيسبوك وكالة خطوة برس.

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