اليمن .. الجيش واللجان يستهدفان مطار أبها السعودي مجدداً بطائرات مسيرة

2019/07/29 | 11:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال المتحدث باسم القوات المسلحة، العميد يحيى سريع، أن "سلاح الجو المسير ينفذ عملية هجومية واسعة على مطار أبها الدولي بطائرات قاصف 2K".وتابع المتحدث، أن الطائرات المسيرة "استهدفت مواقع هامة في مطار أبها الدولي وحققت بفضل الله إصابة دقيقة".وأضاف أن العمليات الأخيرة تأتي "ردا على جرائم العدوان وحصاره وغاراته المتواصلة والتي بلغت خلال 12 ساعة الماضية 15 غارة جوية"، في إشارة إلى أداء طيران التحالف العربي الذي تقوده السعودية، منذ 2015، دعما لحكومة الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، ضد الحوثيين.

انتهى.ص.هـ.ح.

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