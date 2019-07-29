2019/07/29 | 11:44
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..
كشف رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق أول الركن طالب شغاتي، الاثنين، عن تواجد تنظيم “ داعش” الإجرامي في جيوب صغيرة بمدينة الموصل والجبال، مشيرا إلى أن أكبر تهديد لضمان هزيمة “ داعش” هو عدم الاستقرار السياسي.
وقال شغاتي في حوار مع صحيفة الاندبندنت البريطانية وترجمته /المعلومة/، إنه “وبعد هزيمتها في المدن فان داعش تتواجد […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شغاتي: داعش يتواجد في هذه الأماكن بعد هزيمته) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
كشف رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق أول الركن طالب شغاتي، الاثنين، عن تواجد تنظيم “ داعش” الإجرامي في جيوب صغيرة بمدينة الموصل والجبال، مشيرا إلى أن أكبر تهديد لضمان هزيمة “ داعش” هو عدم الاستقرار السياسي.
وقال شغاتي في حوار مع صحيفة الاندبندنت البريطانية وترجمته /المعلومة/، إنه “وبعد هزيمتها في المدن فان داعش تتواجد […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شغاتي: داعش يتواجد في هذه الأماكن بعد هزيمته) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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