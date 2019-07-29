شغاتي: داعش يتواجد في هذه الأماكن بعد هزيمته

2019/07/29 | 11:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق أول الركن طالب شغاتي، الاثنين، عن تواجد تنظيم “ داعش” الإجرامي في جيوب صغيرة بمدينة الموصل والجبال، مشيرا إلى أن أكبر تهديد لضمان هزيمة “ داعش” هو عدم الاستقرار السياسي.وقال شغاتي في حوار مع صحيفة الاندبندنت البريطانية وترجمته /المعلومة/، إنه “وبعد هزيمتها في المدن فان داعش تتواجد […]

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