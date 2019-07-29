بالصور .. الدفاع المدني يخمد حريقا اندلع في اكبر مطمر نفايات ببعقوبة

2019/07/29 | 11:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد … اخمدت فرق الدفاع المدني، اليوم الاثنين، حريقا اندلع في اكبر مطمر نفايات في بعقوبة.وقال المصدر لـ/بدر نيوز/، ان “حريقاً اندلع في اكبر مطمر نفايات قرب ناحية كنعان في بعقوبة”.واضاف، ان “فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق واخماده”.

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