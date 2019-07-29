2019/07/29 | 11:44

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القبض على 207 مطلوبين للقضاء بحملة أمنية في البصرة

يتبع.



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بغداد اليوم- متابعة

كشف رئيس خلية الصقور الاستخبارية، ابو علي البصري، الاثنين (29 تموز 2019)، عن تفاصيل حربها على أنفاق داعش.

وقال البصري في تصريح صحفي، إن "خلية الصقور اتخذت جدار الصمت الإعلامي بشأن برنامج حربها السرية لتدمير أنفاق داعش ا

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت مديرية شرطة محافظة البصرة، الإثنين، 29 تموز، 2019، إلقاء القبض على متهم بسرقة 650 مليون دينار في المحافظة.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مفارز قسم مكافحة الأجرام بالبصرة الأبطال، تمكنوا من إلقاء ال

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أكد مسؤول محلي في محافظة ديالى، الاحد، ان الحشد العشائري بناحية العظيم شمالي المحافظة في حالة استنفار دائم بسبب "العقارب البشرية".

وقال رئيس مجلس ناحية العظيم (70كم شمال شرق بعقوبة) محمد ضيفان العبيدي في حديث لـ (بغ

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