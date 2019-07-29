بريطانيا: لن يكون هناك تبادل للناقلات المحتجزة مع إيران

2019/07/29 | 11:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الخارجي البريطاني الجديد دومينيك راب، اليوم الاثنين، أنه لن يكون هناك تبادل للناقلات المحتجزة مع إيران، في أحدث تصريح بشأن التوتر المتزايد بين الدولتين.ويأتي تصريح الوزير البريطاني، بعدما تحدثت مصادر لشبكة سكاي نيوزعن نية لندن إرسال مزيد من القوات إلى الخليج، حيث ستتمركز في البحرين، ضمن الجهود البريطانية لتأمين الملاحة البحرية التي تهددها اعتداءات إيران.

أكد راب أن واشنطن تدعم مبادرة لأمن الخليج يقودها الاتحاد الأوروبي، في تصريحات نقلتها وكالة رويترز

وتسعى بريطانيا أيضا إلى تشكيل مهمة حماية بحرية بقيادة أوروبية لضمان سلامة الإبحار عبر مضيق هرمز بعد احتجاز إيران للناقلة والذي وصفته لندن بأنه عمل من قبيل “قرصنة الدولة”.



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