2019/07/29 | 11:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ سكاي برس

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، امس، أن إيران رفضت عرضه السفر إلى طهران والحديث مباشرة إلى الشعب الإيراني، لافتًا إلى أنّ نظيره محمد جواد ظريف، يتمتع بحرية الحديث في الولايات المتحدة.

وقال بومبيو في تغريدة عبر توتير: عرضت مؤخرا السفر إلى طهران والتحدث مباشرة إلى الشعب ال...

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