مصادرة 3 اطنان من الادوية والمستلزمات الطبية داخل صيدلية وهمية جنوب بعقوبة

2019/07/29 | 11:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة ديالى عن ضبط صيدلية وهمية تحوي كميات كبيرة من الادوية والمستلزمات الطبية جنوب بعقوبة .وقال فارس العزاوي مسؤول اعلام صحة ديالى اليوم ضمن الجولات التفتيشية لمتابعة مدى التزام الصيدليات ومذاخر الادوية بالضوابط والتعليمات الصادرة من وزارة الصحة في اقضية ونواحي ديالى تمكن فريق مشترك من قسم التفتيش في دائرة الصحة ومفارز الامن […]

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