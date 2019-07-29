مجلس الأعمال الوطني العراقي : على كل وزارة البحث عن الشركات المشاركة بمعرض بغداد الدولي للتعاقد معها

2019/07/29 | 11:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا مجلس الأعمال الوطني العراقي ، الى ضرورة أستثمار الشركات الأجنبية والعربية التي ستتوافد لمعرض بغداد الدولي لدورة العام ٢٠١٩”.وقال عضو مجلس الأعمال الوطني العراقي غدير العطار في بيان اليوم الإثنين،”حسب بيانات وزارة التجارة سيكون معرض بغداد الدولي بدورتهِ المقبلة (46) ذا مشاركة أجنبية وعربية كبرى إضافة الى شركات عراقية من القطاع العام والخاص […]

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