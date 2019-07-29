“بالفديو”.. اقبال: جماعات مسلحة تحاول السيطرة على نينوى لكونها معبر إلى سوريا

2019/07/29 | 11:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نينوى: يس عراق قال النائب عن محافظة نينوى محمد اقبال، إن هناك جماعات مسلحة تحاول السيطرة على نينوى لكونها معبراً إلى سوريا، وذلك بعد فشلها بالسيطرة على الأنبار بسبب وجود قاعدة عين الأسد.

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