تركمان كركوك يطالبون بتدقيق السجلات قبل الانتخابات: تم التنازل عن حقوقنا في البرلمان الماضي

2019/07/29 | 11:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / كركوك

طالب عضو تركماني في مجلس محافظة كركوك، اعضاء مجلس النواب من التركمان بأن لا يخدعوا شعبهم ويضعوا الحقائق كما هي ليقرروا ما يرونه مناسباً لاسيما فيما يخص قانون الانتخابات المتعلقة بالمجالس، مؤكدا ضرورة تدقيق سجلات الناخبين قبل اجراء الانتخاب وليس بعد الانتخاب بثمانية اشهر.





وقال نجاة حسين في تصريح للنور نيوز، ان “هناك تضخم سكاني كبير ومخالف لكل المعايير الدولية حيث سكان كركوك يوم سقوط النظام كان 850000 نسمة واليوم اكثر من 1700000 نسمة اَي بفارق وزيادة 850000 اَي اصبح العدد الضعف وان الزيادة الحاصلة في نفوس كركوك والذي يبلغ 850000 فرد سيشارك في الانتخابات حالهم حالنا وللعلم هذه الزيادة الكبيرة من غير التركمان”.

وبين، ان “كل التوقعات استناداً على تعداد نفوس كركوك الحالي سيكون المقاعد موزعة كالتالي 6 من المكون الكرد وما بين 4 الى 5 من المكون العربي و2 عضو من التركمان”.





وشدد على “ضرورة تدقيق سجلات الناخبين قبل اجراء الانتخاب وليس بعد الانتخاب بثمانية اشهر فما الفائدة من هكذا تدقيق بعد جعل التركمان ثالث مكون في كركوك “.

ودعا حسين، اعضاء البرلمان التركمان، الى “ان لا يخدعوا شعبهم ويضعوا الحقائق كما هي ليقرروا ما يرونها مناسباً”، مشيرا الى انه “تم التنازل عن حقوق شعبنا في البرلمان الماضي حيث استطاعت المنظمة الهولندية إقناع ممثيلينا حينها للتنازل من حقوق شعبنا آنذاك وتوقيعهم على عبارة (يتم التدقيق لسجلات الناخبين في كركوك قبل الانتخابات) ولاستغفالنا أضافوا عبارة (واذا تعذر ذلك سيقوم المجلس المنتخب الجديد بتدقيق سجلات الناخبين بعد ستة اشهر)”.





وتابع، “واليوم بدلاً من تصحيح الأخطاء الذي ارتكبوها فيما اذا احسنا الظن بهم زادوا الطين بلة فبدلاً من الستة اشهر جعلوها ثمانية اشهر، الفترة الزمنية لإجراء التدقيق ما بعد الانتخابات”.

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