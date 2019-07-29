2019/07/29 | 11:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن فرع توزيع كهرباء ذي قار، اليوم الاثنين، عن انقطاع الكهرباء عن معظم أحياء صوب الجزيرة في قضاء الناصرية بسبب عارض فني.وذكر بيان للفرع , أن “سبب انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق صوب الجزيرة اليوم هو خروج خط {الناصرية حرارية – شمال الناصرية ١٣٢ ك.ف} رقم/١ التابع لمديرية شبكات الجنوب الغربي عن العمل بس …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بسبب عارض فني معظم منطقة الناصرية بلا كهرباء النعيم نيوز.

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