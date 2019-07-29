حركة الفياض: بغداد لمست استجابة من اربيل بشأن قضية النفط

2019/07/29 | 11:50

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بغداد:سومر نيوز

أكدت حركة “عطاء” برئاسة فالح الفياض, الاثنين, أن الوفد الاتحادي المفاوض مع حكومة الاقليم بشأن تسليم الم...

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