2019/07/29 | 11:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلعب الموسيقى دورا كبيرا في حياة الكثيرين، إلا أن دراسة جديدة وجدت أن الاستماع إليها تحول من مجرد هواية إلى علاج، وذلك لقدرتها على تخفيف التوتر والعمل كـ”مخدر” قبل العمليات الجراحية.وأجرى باحثون من كلية الطب في جامعة بنسلفانيا الأميركية، دراسة للتعرف على التأثير الذي يمكن للموسيقى أن تحدثه في خفض توتر المرضى قبل خضوعهم للعمليات.وفي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دراسة الموسيقى مخدر للعمليات الجراحية وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دراسة الموسيقى مخدر للعمليات الجراحية) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دراسة الموسيقى مخدر للعمليات الجراحية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).