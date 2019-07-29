2019/07/29 | 11:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقتحم كل من الأمير الأردني فيصل بن الحسين والمغربية نوال المتوكل اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية الدولية، التي عقدت جمعيتها العمومية الـ134 في لوزان السويسرية الأربعاء.وانتخب الأمير فيصل بن الحسين ونوال المتوكل، صاحبة ذهبية سباق 400 متر حواجز في أولمبياد 1984، لعضوية اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية الدولية خلال الجمعية العمومية الـ134.وسيحل الأمير فيصل في اللجنة التنفيذية بدلا من

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حضور عربي لافت في تنفيذية اللجنة الأولمبية الدولية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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