العراق يحقق قرابة الـ40 مليار دولار من بيع النفط خلال ستة اشهر

2019/07/29 | 11:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النفط، الاثنين، أن مجموع صادراتها للنصف الاول من عام 2019 بلغت اكثر من 639 مليون برميل، مشيرة الى أن 40 شركة عالمية اشترت النفط الخام العراقي.وقالت شركة تسويق النفط العراقية (سومو) التابعة للوزارة، في احصائية لكميات النفط المصدرة والايرادات خلال النصف الاول من عام 2019، وتابعته وكالة نون الخبرية، إن "مجموع الصادرات النفطية بلغت 639 مليون و 525 الف برميل"،مشيرة الى ان " معدل التصدير الشهري بلغ 106 مليون و587 الف برميل وبمعدل 3 مليون و552 الف برميل يوميا".وأضافت ان "الإيرادات المتحققة من مبيعاتها للنفط الخام بلغت 39 مليار و977 مليون دولار وبمعدل 6.662 مليار دولار شهريا"،مبينة ان "معدل سعر البيع الشهري للنفط الخام بلغ 62 دولار و545 سنتا.

وأشارت سومو، الى ان 40 شركة عالمية ومن مختلف الجنسيات الاسيوية والاوربية والامريكية اشترت النفط العراقي.

وكانت اسعار النفط العالمية انخفضت الى ما دون 60 دولار للبرميل الواحد مما اثرت على موزنات الدول المنتجة للنفط وخاصة العراق باعتباره ان موازنته تعتمد بنسبة 95% على الصادرات النفطية.

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