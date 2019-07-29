2019/07/29 | 11:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطنيNNC قال النائب عن تحالف سائرون للإصلاح علاء الربيعي، اليوم الاثنين، إن حكومة إقليم كردستان ضربت بنود الموازنة بعرض الحائط ولم تلتزم بفقرات الموازنة بتسديد ما في ذمتها من مبالغ مالية للحكومة المركزية، مؤكدا أن سائرون تدعم المفاوضات بين أربيل وبغداد لحل الملفات العالقة.وقال الربيعي في تصريح للمركز الخبري الوطني NNC، […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص سائرون: كردستان ضربت بنود الموازنة بعرض الحائط..ونعمل للتقريب المركز الخبري الوطني.

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