العسكر الإيراني يطيح دبلوماسية ظريف

2019/07/29 | 11:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا يخفي النظام الإيراني قلقه من تداعيات الإجراء البريطاني، بناء على طلب أميركي، الذي أدى إلى توقيف ناقلة النفط الإيرانية “غريس 1”

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